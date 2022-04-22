UWRF commencement set for May 7
April 22, 2022
A total of 850 UW-River Falls students are expected to graduate this spring and summer, according to the registrar's office. The 2022 commencement is scheduled Saturday, May 7, in the Knowles Field House at Falcon Center.
The ceremony for the College of Agriculture, Food, and Environmental Sciences; the College of Business and Economics, and Graduate Studies is set at 9 a.m. The ceremony for the College of Arts and Sciences and the College of Education and Professional Studies is at 1 p.m.
Students graduating include:
Abbott, Jordyn C.
Ackerman, Olivia
Adler, Harmony Christina
Aguado, Nicholas Reid
Akenson, Daniel B.
Albee, Elizabeth Brooke
Albers, Sarah
Alders, Libby Jean
Alexander, Joseph
Alleman, Chloe Rose
Allsopp, Tosh Charles Helen
Alsides, Dominique Willis
Alvarado, Elian
Andersen, Hanna Danielle
Anderson, Rachel Kay
Andreou, Panayiotis
Andres, Holly Katherine
Andrusko, Benjamin John
Angotti, Danielle
Angotti, Samantha Mabel
Antone, Jordan
Arnold, Joshua Dossie
Arnt, Jacob Michael
Asher, Autumn Christine
Asp, Alexander Gussie
Austin, Mitchell
Aye, Than Dah
Bailey, Keagan Lee
Baker, Margaret Faith
Banjo, Emmanuel
Barrett, Alexis Leah
Barrett, Aubrey Anna
Barriger, Katelyn Ruth
Baumann, Lauren May
Baumann, Lindsey Ann
Beall, Evalyn Ashley
Beehler, Rainy Marie
Beem, Katherine Cecelia
Behrens, Shelby Lynn
Belmont, Michael Anthony
Bendickson, Angela Clare
Benner, Ivy
Bennett, Jacob Ryan
Bents, Lisa Jean
Bentson, Lillian Dei
Berends, Grace Diane
Berg, Geoffrey Scott
Bergmann, Madison Lynn
Bergsbaken, Shawn Peter
Bergstrom, Lucas Charles
Bergum, Bailey Theresa
Bernhoft, Jenna
Berray, Madison Nicole
Berry, Ashley Marie
Berthiaume, Kendra Grace
Best, Emily Rae
Bicha, Makenzie Leigh
Biedrzycki, Jacob
Bierbrauer, Maygen Rose
Biros, Jordan Elizabeth
Bishop, Mackenzie Rae
Bjork, Jackson Edward
Bladow, Jackie Lee
Blaha, Megan Rose
Blank, Alyssa Marie
Blaski, Alexandra Rose
Blauert, Benjamin Allan
Boles, Jillian Marie
Bond, Angela J.
Borchardt, Meaghan
Borgstrom, Carson Marcella
Bosch‐Brayton, Natalie
Boss, Faith
Boyer, Haley Rose
Boyum, Lauren Taylor
Bradley, Jared Marshall
Brand, Alexander Matthew
Breeden, Kevin Patrick
Brehmer, Erin Joyce
Breuer, Maria Lorraine
Brezina, Katelynn May
Britt, Keosha Marie
Brogan, Katie Marie
Bronk, Mary Elizabeth
Brooks, Matthew Michael
Brooks, Renee April
Brousseau, Hannah Celeste
Brown, Abbigale Rose
Brown, Brianna
Bryant, Nikolina Ye‐Eun
Buchholz, Desiree Jo
Buchmann, Hannah
Buetow, Byrgen Siri
Buhl, Cole
Burbank, Brady Thomas
Burke, Alannah Dannielle
Burno, Rachel Kay
Burns, Rachel Jane
Bush, Dylan James
Bush, Madison Anne
Cahill, Cayden Christopher
Calder, Kayla Marie
Campbell, Maddie
Carlin, Cheyanne Cecilia
Carlin, Grace Elizabeth
Carlson, Damon James
Carlson, Hannah Marie
Carlson, Katie Jean
Carlson, Rachel Rose
Carrasco, Ariana Marta
Carroll, Elizabeth Anne
Carson, Courtney Nicole
Casey, Payton Lynn
Castrogiovanni, Nathaniel
Cayo, Courtney Marie
Challes, Ashley JoAnn
Chase, Riley
Chelius, Thomas Jurgen
Chrisler, Christian Lawrence
Christensen, Scott Everett
Christianson, Amanda Lynn
Coble, Micayla R.
Coe, Alexander Robert
Coles, Brook Lee
Collins, Robyn Annette
Cook, McKenna Renee
Cornelius, Andrea
Cornelius, Charles
Cory, Ashlyn Rose
Cristina Veloso Lima, Gabriella
Crneckiy, Anne Froehlich
Cruz, Connor James
Dabill, Hannah Irene
Dagastino, Julianna Louise
Dahl, Corynne Anna
Dallman, Mason Jeffery
Damp, Chantell Rose
Danielson, Abigail Grace
Dappen, Emily Rae
Dassow, Hannah Elizabeth
Davidson, Chase Matthew
Davidson, Kathryn Jean
Davila, Daniel D'ablo
Davila, Violet Rose
Decker, Aidan Rose
Deckert, Kayla Rae
DeGroat, Emma Lynn
Delgado, Paige Hammersmith
Delzer, Hannah Shelby
Deneau, Emma
DeRoy, Connor John
DeSouza, Haley Lee
DeVoe, Heather Ann
deVries, Daniel Joshua
Deyot, Zachary Lee
Dickison, Gabrielle Jean
Diersen, Magdala
Dietrich, Adrianna Jo
Dobbs, Ann Marie
Dolton, Naomi LaDean
Donahue, Adalee Maise
Donica, Grace Marie
Donkers, Chester Elliott
Dooher, Kayia Lauren
Dornbush, Margaret Jane
Dose, Gabrielle Jolee
Doty, Jessie Lynn
Douglas, Jack Martin
Dove, Tyler Timothy
Dovre, Luke Andrew
Drankiewicz, Taylor Elizabeth
Drebenstedt, Patience Olivia
Duellman, Dorisa Rose
Dupre, Bridget Mary
Eberhardt, Ethan John
Ebert, Olivia Faye
Eicher, Grace Mary
Eisch, Samantha Ann
Elliott, Megan Rose
Ellis, Diane Katherine
Engel, Mitchell G.
Engerman, Jessica
Erdmann, Jack Thomas
Erickson, Christine Marie
Erickson, Jake Samuel
Erickson, Sarah Marlene
Erickson, William Stewart
Evanoff, Amelia Claire
Fall, Tayler Jean
Feldt, Megan Elizabeth
Fellenz, Samantha Morgan
Ferkans, Brenden Scott
Fern, Sarah Marie
Fields, Kaitlyn Larie
Fields, Sarah Beiping
Filbert, Kayla Marie
Fisher, Gianna
Fluno, Collin Harrison
Flynn, Sarah Elizabeth
Foerster, David Jon
Fogelberg, Madison Nicole
Foley, Jennilee
Foley, Michaela Marie
Forliti, Isabella Joy
Formanek, Danielle Christine
Formanek, Joseph James
Forseth, Rachel Amanda‐Mae
Frahm, Allyssa Yvette
Francis, Lucy
Frank, Jake M.
Frederickson, Ellisa Rose
Fredlund, Andrea Lynn
Freeman, Pilar Marie
Frie, Alexander Kyle
Fritsch, Breanna Louise
Froehle, Rose Victoria
Frokjer, Lauren Barbara
Fuerstenberg, Marissa Jean
Gallion, Ryann Robert
Garcia, Adalia Lee
Gareis, Tori Ann
Garhofer, Kathryn Anne
Gawlik, Kaylin Elizabeth
Getting, Paige Marie
Gilbert, Madeline Nicole
Gilbraith, Kiana Marie
Giles, Sarah Ann
Gillen, Allyson Noel
Gilles, Hillary T
Gillis, Jessica Rose
Goehring, Bailey Jo
Goetsch, Fallon Jean
Goetz, Kendra
Gohlke, Emma June
Goldbeck, Dakota Thomas
Gonzalez, Miranda Elizabeth
Goulet, Renee Maria
Graff, Lucas Norman
Granroth, Taylor Lynn
Grant, Connor Louis
Graven, Shawn Edward
Grefe, Jacob Albert
Gregoire, Paige Eleanor
Gregor, Joseph William
Grenier, Rhiannon Faith
Grimm, Grace Marie
Grimm, Jacob Michael
Gronholz, Olivia Kate
Groth, Ashley
Gruendemann, Erica Marie
Gruhlke, Summer Jean Jasmine
Grundhauser, Nicholas Charles
Guenther, Amanda Renee
Guenther, Jesse Sarah
Guinn, Kimberly
Gumz, Janessa Joan
Gundeck, Jack Thomas
Gundeck, Nina Jeanne
Gunderson, Jamie John
Gustafson, Emily
Haase, Marie Elizabeth
Hallberg, Olivia Hope
Hamilton, Fiona Merriwether
Hamilton, Sheyenne Marie
Hammack, Marlie Jean
Han, Bowen
Hand, Megan Grace
Hanson, Aylah Marie
Harelstad, Alexia Jade
Harmon, Alyssa Joyel
Harmon, Jestin Stuart
Harren, Sierra Kaylin
Harris, Briggan Rose
Harrison, Conner Lyon
Hart, Sabrina Jo
Hartzell, Taylor Paige
Hassle, Collin
Hatch, Catherine Rose
Hatch, Madeline Claire
Havemeier, Hannah Christine
Hayward, Delaney Vanessa
Hazelroth, Clare Marie
Heath, Carson Leroy
Heavner, Clarissa Joan
Heffley, Leah Killingsworth
Hegy, Colleen Scanlan
Hehr, Alan
Heitmann, Willy Orrin
Hellegers, Natalie Jeanette
Helms, Hanna Nicole
Hemming, Madison Kay
Hendren, Kyle Vincent
Hentsch, Camie Paige
Her, Autumnmae Gao Ntxheng
Herman, Jennifer Susan
Hermersmann, Maggie LeighAnn
Herrick, Spencer James
Herzfeldt, Brittany C.
Hetke, Serenity Rachel
Heussner, Kiara Angelic
Hibbert, Gretchen Marie
Hickey, Ryan John
Hiebert, Jessica Theresa
Higgins, Grace Carolyn
Hildreth, Samantha J.
Hill, Justin John
Hill, Katie Marie
Hines IV, Wallis Gartside
Hines, Zachary Isaac
Hintz, Krista
Hintz, Lauren Luree
Hira, Samuel Ely
Hodd, Amy Elizabeth
Hoff, Callie Cleone
Hoff, Nicholas John Fredrick
Hoffman, Emily Louise
Hoffman, Scott
Hoffstatter, Eric William
Hohrman, Gretchen Marie
Holst, Emma Jane
Holte, Justina Grace
Holtz, Ava Simone
Honkanen, Dayton James
Hoople, Taylor Yvonne
Horgan, Benjamin William
Horn, Kendyl Marie
Horner, Megan Marie
Houfer, Shelby
Hubbard, Brady Michael
Hubble, Cassandra Nicole
Huber, Lilian Louise
Hubing, Holly Irene
Hudy, Danielle Helaine
Huebscher, Jason James
Huggins, Xianna R.
Hults, Karl
Human, Grace May
Humphreys, Helena
Hunte, Faith Emily
Hurst, Grace Abigail
Huschka, Charles Winter
Huschka, Lauren Elizabeth
Huseonica, Helena Louise
Huseth, Hailey
Husom, Hannah Aileen
Ingli, Amber Lee
Isken, Breanna Rebecca
Iverson, Erica Sue
Jackson, Taylor Renee
Jacobson, Erika Teagan
Jacobson, Nikolas Keith
Jacoby, Zachary Logan
Jahns, Makayla
Janiak, Jada Christine
Jansen, Kyra Ann
Janus, Joseph Daniel
Jaworski, Emma Denae
Jewell, Katie Anne
Johnson, Brady Todd
Johnson, Dakota Bradley
Johnson, Elise Victoria
Johnson, Grace Elizabeth
Johnson, Kathryn Reynolds
Johnson, Kiana Kay
Johnson, Louis Alexander
Johnson, Olivia Rose
Jones, Alexander Kourosh
Jones, Briana
Jones, Kayler Ann
Jones, Mercedes Desiree
Joslin, Joel Robert
Jossart, Sierra Lynn
Juarez, Eileen
Justice, Carter Robert
Kaari, Bridget Lucille
Kabara, Brooke Lauren
Kaegi, Lydia Perle
Karpicke, Alex James
Karpinski, Jennafer Joy
Kassulker, Kyle Reine
Kaur, Jasmine
Kayfes, Jacob Michael
Kaz, Raeanne Marie
Keenan, Eryn Catherine
Keilen, Ellie Jean
Kelly, Alyssa Marie
Kelly, Jack Christian
Kerrigan, Keanna Rose
Kewin, Kaylee Jasmek
Kichler, Carly Julianna
Kiel, Taylor Chantelle
Kinnaird, Alison Marie
Kirschbaum, Corey Franklin
Kizewski, Meagan
Kjome, Claire Elizabeth
Klobucnik, Kayla Ann
Klopp, Jarrod Stephen
Koeppel, Katie A.
Koester, Emily Susan
Koha‐Jallah, Rayveen Somond
Kohler, Andrew Michael
Kolar, Katerina Maria
Kolbeck, Elise Laura
Kollander, Jordan Michelle
Kolzow, Katerina Verona
Kons, Alivia
Koren, Jessica Marie
Korkowski, Robert Joseph
Kowalski, Peyton Ren
Kramer, Parker James
Kroening, Alexis Elizabeth
Kronschnabel, Nicholas
Kulvich, Kayla Ann
Kunde, Marissa Mae
Kuntz, Mallory Ann
Kupka, Emily Ann
Kurtzweg, Tanner
Kvalheim, Kristen Daniel
Lahr, Christian Frederick
Laing‐Taylor, Lucas
L'Allier, Sara Janine Smith
Lamberty, Alexa Marie
Lanegran II, Joanne Lillian
Larsen, Siobhan Kay
Larson, Mariama Kim
Latterell, Sydney Rebecca
Laub, Kaelin Marie
LeBlond, Catherine Ray
Ledvina, Lillian Julia
Lee, Pa
Leemon, Tracy Megan
Lent, Sarah
Leong, Sophia Rene
Leroux, Emily Therese
Levanetz, Claire Judith
Leverty, Alexis Kay
Lewis, Aaron James
Lewis, Emma Kay
Lezotte, Joseph Michael
Lindau, Ella Shay
Lindgren, Brendan Conrad
Lindquist, Owen
Linkert, Savannah Lynnore
Linnell, Bryce Edward
Littleton, Kristen Kay
Lois, Megan Elizabeth
Lokker, KayLee Bernadette
Longway, Julia
Lowell, Jack Fletcher
Loy, Shane Robert
Luangrath, Joseph Maynard
Luberda, Emily
Luttrell, Dawson Paul
Lyman, Leah Kristine
Lyons, Joelle Nicole
Lysongtseng, Lykasha
Lytle, Jacob Ryan Mason
Mack, Jared Evan
Mackey, Kyle Evan Miltz
MacNeil, Ian Patrick
Macpherson, Emily Grace
Madigan, Carson David
Magdanz, Jessica Louise
Maher, Matthew Michael
Maier, Zachary Jeffrey
Majors‐Culp, Faith Mary
Malinowski, Adam Jeffery
Manning, Karin
Marble, Gretchen Faith
Marcon‐Toutant, Hayley Michelle
Marczak, Dylan Jacob
Marion, Emalie Marie
Markowski, Hannah Katherine
Marshall, Bailey Anna
Marx, Megan R.
Mason, Haley Lynn
Massie, Emily Ann
Mattson, Max Bernard
Matz, Stephen James
Matzek, Owen William
Maypark, Kasey Earlene
McAllister, Casie Rae
McCafferty, Nicole
McCorkell, Keegan William
McCrady, Katherine Mary
McDonald, Noelle Amanda
McDougall, Natasia Valerie
Mcgee, Ashley Nichole
McRoberts, Sean Thomas
Meidl, Colin Phillip
Meihofer, Blake John
Meinert, Lexyss Lynn
Mercer, Kevin Gerard
Mercer, Lindsey A.
Mercer, Vanessa Hope
Meyer, Dani Marie
Meyer, Marcus Anthony
Michel, Jami Lynn
Mickelson, Lyndsey Joyce
Mikkelsen, Grace Elaine
Miller, Crystal Ann
Miller, Ernest John
Miller, Kelsi
Milton, Kathryn Marie
Minder, Melissa
Mode, Stephenie Jane
Mohrland, Madalyn Nicole
Monaghan, Daniel Thomas
Monroe, Chandler Evan
Monson, Karina Lea
Moonen, Emma Angela
Moor, Jessica Ann
Moris, William Ernest
Morrison, Kassandra Lynn
Morse, Kaylee Elizabeth
Moseley, Rachel Lin
Mossuto, Madeline Virginia
Mroczenski, Katlynn Ann
Mueller, Lauren Ann
Muerhoff, Landon Ross
Muller, Geraldine Ruth
Munch, Hannah Grace
Munneke, Jordyn Marie
Murphy, Lillianna Faith
Musselman, Kaitlyn Alexandra
Nagel, Grace Ann
Nahkala, Erika Elizabeth
Nanez, Renee Lynn
Nauber, Jordan
Nauss, Jackson Liam
Nelson, Carlie Brooke
Nelson, Lacey Rose
Nelson, Natalie Lynn
Nelson, Paige Raeann
Nettell, Kaitlin Rose
Nguyen, Mor Chia
Nicolai, Amy
Niebur, Alyson Nicole
Noble‐Meraz, Alexis Marie
Nonemacher, David Wesley
Nutzmann, Alex Robert
Obasi, Phanice Mogutu
O'Bryan, Brenden Michael
Odden, Daniel Oliver
Olakunle, Ezekiel Kevin
Oleson, Ashley Carol
Olinger, Mariah
Olive, Maxwell James
Olsen, Timothy Paul
Olson, Amy Rachel
Olson, Colton Francis
Olson, Erin Adele
Olson, Kirah Lynn
Olson, Madeleine Sinclaire
O'Malley, MeShaun Delores
Oradei, Alia Marleen
O'Reilly, Cristina Grace
Osman, Ali
Osmond, Delaney Erin
Ostroviak, Katherine
Ostrowski, Evelyn Lee
Oswald, Mitchell Seth
Ott, Jacob Alan
Otto, Jack Emmett
Pace, Frances Ruth
Pacheco‐Hernandez, Jennifer
Pahl, Alex Jordan
Palazzo, Joshua Michael
Palmer, Elisabeth Margaret
Palmer, Haley Mae
Palumbo, Emily Suzanne
Pankow, Shauna Mae
Panning, Kathryn Virginia
Park, Chanhee
Parker, Lexi Mae
Pass, Paige Marjorie
Patterson, Robert
Pattock, Emma Rose
Paulson, Emilee Healing
Paulson, Kevin Michael
Pearson, Rachel Joy
Pechacek, Gabrielle Rosa
Peck, Sidney William
Pederson, Emily Margret
Pescinski, Kaitlin Elise
Petersen, Grace
Peterson, Breanna McKay
Phan, An D.
Philips, Samantha Marie
Phillips, Bryce William
Pierson, Alexandra Michelle
Pittsley, Leo Isaac
Place, Peter Gordon
Podmolik, Callie Jo
Poncelet, Mary Elizabeth
Poulos, Madeline Joy
Priester, Rachel Lauren Hope
Prissel, Emily
Proehl, Madison Clarise
Proehl, Matthew Allen
Pundsack, Juliana Ellen
Putnam, Jolie Rose
Quade, Deanna
Quagliana, Stephanie
Quinones, Amber Marie
Qureshi, Emmarah
Racheli, Desdamona Tisha Bueno
Ragsdale, Macy Elyse
Rappaport, Chapin Isak
Redepenning, Rachel Ann
Rehm Jr, Burton Anthony
Rein, Trevor Jason
Reineke, Stephen Michael
Rerick, Isabella O'Neill
Rice, Gabrielle Rene
Ricker, Dylan Lucius
Rieken, Tristan
Rielly, Megan Elizabeth
Ries, Clairissa C. C.
Ries, Rebecca Kaitlyn
Rietveld, Anna Rebecca
Riley, Aaron William
Riley, Owen Thomas
Risius, Ryan Matthew
Rivard, Lauren
Rivard, Zeb Richard Gerald
Rivera, Elizabeth
Rivers, Amari
Rizzo, Linnea
Robarge, Thomas
Robbins, Haiden
Robertson, Cally Christine
Robertson, Kimberly Ann
Robinson, Josie Marie
Rodgers, Natalie Kaye
Roever, Daniel A.
Rogall, Russell David
Rohman, Kacey
Roman, Nicole Katherine
Rosich, Jelena
Ross, Daniel Stephen
Ross, Grace Voge
Rothe, Janae Christine
Rudolph, Alayna Barbara
Ruen, Ashlyn Elisabeth
Russ, Marie E.
Rutten, Elizabeth
Saeed, Amal M
Saemrow, Judd Thomas
Sampson, Josie Clare
Sandekian, Sophia Grace
Sanders, Kara Lee
Savage, Grace Collette
Saxon, Sophia Eden
Schaefer, Alaina
Schalk, Alexis Kathleen
Schillo, Cory Edward
Schluttner, Jordanna Nicole
Schmidt, Alexis
Schmidt, Avery Elizabeth
Schmitt, Lauren Marie
Schober, John
Schrank, Eva Lindsey
Schreiber, Joelie Mae
Schubring, Katelin Margerite
Schult, William Riley
Schultz, Kyle Justin
Schulz, Camryn Anthony
Schulz, Nicole Marie
Schumacher, Catherine
Schuster, Madisyn Debra
Schutz, Riley Nelson
Schwanke, Samantha Mary
Schwartz, Christopher Thomas
Scott, Stephany Amber
Seefeldt, Allyson Marie
Seeger, Alec
Sefcik, Ali Marie
Seidl, Breanna Rose
Sell, Kailey
Selness, Michael Scott
Selness, Samantha Mary Lee
Semmen, Josephine Carle
Serre, Brandon Adelore
Severson, Caitlyn Marie
Severson, Morgan Kaye
Sforza, Deanna
Shamrock, Grace Elizabeth
Shannon, Rory
Shaw, Teague
Shenouda, David Sameh
Sherr‐Nelson, Flora
Shirley, Kaitlyn Nichole
Shock, Alice Leigh
Sigl, Shawna Jade
Silva, Anthony William
Simones, Kaitlyn
Simpson, Joseph
Simpson, Katie
Sipiorski, Samuel Lambert
Sisneros, Alicia Michelle
Sisneros, Savina Catherine
Skabroud, Camryn Lynn
Skibbie, Josephine Laura
Skog, Raelyn Marie
Smelter, Alison Kae
Smith, April B.
Smith, Catherine Elaine
Smith, Elizabeth Ann
Smith, Grace Margaret
Smith, Grant Thomas
Smith, Madeline Jean
Sokol, Zachary Prosper
Solberg, Gabriel Allan
Sommers, Alexa Michelle
Sowieja II, John Leonard
Spaeth, Luke Michael
Spradley, Nicholas Ryan
Springman, Reilly Jo
Stachowski, Natalie Ann
Standly, Bryan James
Staska, William Robert
Staudt, Johnathon
Stecker, Hayden Wayne
Stedman, Derek Michael
Steffen, Cole
Steidl, Kennedy
Stenzel, Samantha
Stern, Michael Joseph
Stewart, Allison Laverne
Stober, Rebecca Lillian
Stonemark, Austin Michael
Stout, Hannah Elizabeth
Stremcha, Katherine Margaret
Struthers, Hailey Ann
Stumpf, Sophia
Sundravel Balamurugan, Arjunbala
Sutherland, Bethanie Katherine
Sutton, Jayne Brytani
Swanson, Andrew James
Swanson, Emily Lynn
Symond, Alexis Karla
Taylor, Mackenzie Irene
Teymurlu, Mahammadjamal
Thao, Payton Chu‐Yi
Thiele, Margurite Inez Suzanne
Thieschafer, Angela
Thompson, Marisa Kay
Thomsen, Alex Christopher
Thornton, Taylor Joy
Thull, Bricarah Storm
Tido, Stacy Gabriel
Tietz, Heath Andrew
Toensing, Jessica Jean
Toland, Melissa Alexandra
Tollakson, Cassandra Lynn
Tonsager, John Simon
Torbert, Natalie Ann
Torkelson, Kora Ann
Traynor, Jacob William
Trevis, Alaina Renee
Truszinski, Joseph Michael
Turbeville, Jillian Jeanette
Udulutch, Emily Rose
Ullerup Mathers, Ellen
Van Blaricom, Ryan Richard
Van Ermen, Emma Marie Hatsuko
Vance, Micah Key
Vande Kamp, Logan
Vanden Branden, Hailey Anne
Vanderhye, Kaliopi Anastasia Zoe
Venzke, Caleb Matthew
Vetterkind, Camille
Villneauve, Rachel Mae
Vinje, Shawn
Voelker, Emily Ann
Voigt, Braden John
Vold, Bailey
Volk, Katelyn Renee
Voss, Morgan Elizabeth
Voye, Hannah Grace
Vue, Billy Gi
Vue, Pachia
Walker, Amber Marie
Walker, Destiny
Wallace, Kylee Marie
Walsh, Tori Cheyanne
Walt, Micah Peter
Walters, Haley Marie
Wampler, Shelby Rose
Wandtke, Mikayla Jo
Wanous, Kyle Michael
Ward, Emilee Jean
Warlof, Jack Michael
Warner, Sydney Mychael
Warren, Madison Joy
Watson, Skylar Lynne
Weaver, Jon Todd
Weber, Anika Dee
Weid, Madeline Rebecca
Weiler, Breanna Eve
Weinberger, Olivia
Welch, Emma Elizabeth
Welnetz, Zoe Caitlyn
Welsh, Nathan Glenn
Weltzien, Curtis Keith
Wendt, Kaylee JoAnna
Wenz, Emily Marie
Werdin, Molly Irene
West, Lucas John
Weyer, Kaitlyn Marie
Weyer, Katie Lynn
Whaley, Alicia Nicole
Whipple, Caitlyn Danielle
White, Lauren Nicole
Wichman, Kailey Lyn
Wille, Joan Lynn
Willett, Andrew Eric
Williams, Destiny Michelle
Williams, Grace Elizabeth
Wogahn, Abigail Grace
Wolf, Desiree Ericka
Woll, Joshua Thomas
Wolman, Addison Lee
Wood, Brooke
Wood, Maya Nichole
Worm, Rachel Marie
Wright, Julia Dianne
Wright, Zach Collin
Wussow, Colin Ron
Xiong, SieQoua
Xiong, Zong
Yang, Jonathan Shia
Yang, Julie Dluabci
Yang, Maisee Nancy
Yang, Txee Cynthia
Yokiel, Molly
York, Sydney Nicole
Young, Maria Jane
Youngren, Skylar Faye
Zacharias, Payton Alura
Zarling, Miriam Anna
Zaspel, Alyssa Michelle
Zeman, Jenna Anne
Zentzis, Lydia
Zimmer, Grace Ann
Zitnak, Benjamin
Zmolek, Abigail Jae
Zobrist, Madison Alene
Zylla, Brady Richard
Comments
No comments found.