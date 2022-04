UWRF commencement set for May 7

A total of 850 UW-River Falls students are expected to graduate this spring and summer, according to the registrar's office. The 2022 commencement is scheduled Saturday, May 7, in the Knowles Field House at Falcon Center.

The ceremony for the College of Agriculture, Food, and Environmental Sciences; the College of Business and Economics, and Graduate Studies is set at 9 a.m. The ceremony for the College of Arts and Sciences and the College of Education and Professional Studies is at 1 p.m.

Students graduating include:

Abbott, Jordyn C.

Ackerman, Olivia

Adler, Harmony Christina

Aguado, Nicholas Reid

Akenson, Daniel B.

Albee, Elizabeth Brooke

Albers, Sarah

Alders, Libby Jean

Alexander, Joseph

Alleman, Chloe Rose

Allsopp, Tosh Charles Helen

Alsides, Dominique Willis

Alvarado, Elian

Andersen, Hanna Danielle

Anderson, Rachel Kay

Andreou, Panayiotis

Andres, Holly Katherine

Andrusko, Benjamin John

Angotti, Danielle

Angotti, Samantha Mabel

Antone, Jordan

Arnold, Joshua Dossie

Arnt, Jacob Michael

Asher, Autumn Christine

Asp, Alexander Gussie

Austin, Mitchell

Aye, Than Dah

Bailey, Keagan Lee

Baker, Margaret Faith

Banjo, Emmanuel

Barrett, Alexis Leah

Barrett, Aubrey Anna

Barriger, Katelyn Ruth

Baumann, Lauren May

Baumann, Lindsey Ann

Beall, Evalyn Ashley

Beehler, Rainy Marie

Beem, Katherine Cecelia

Behrens, Shelby Lynn

Belmont, Michael Anthony

Bendickson, Angela Clare

Benner, Ivy

Bennett, Jacob Ryan

Bents, Lisa Jean

Bentson, Lillian Dei

Berends, Grace Diane

Berg, Geoffrey Scott

Bergmann, Madison Lynn

Bergsbaken, Shawn Peter

Bergstrom, Lucas Charles

Bergum, Bailey Theresa

Bernhoft, Jenna

Berray, Madison Nicole

Berry, Ashley Marie

Berthiaume, Kendra Grace

Best, Emily Rae

Bicha, Makenzie Leigh

Biedrzycki, Jacob

Bierbrauer, Maygen Rose

Biros, Jordan Elizabeth

Bishop, Mackenzie Rae

Bjork, Jackson Edward

Bladow, Jackie Lee

Blaha, Megan Rose

Blank, Alyssa Marie

Blaski, Alexandra Rose

Blauert, Benjamin Allan

Boles, Jillian Marie

Bond, Angela J.

Borchardt, Meaghan

Borgstrom, Carson Marcella

Bosch‐Brayton, Natalie

Boss, Faith

Boyer, Haley Rose

Boyum, Lauren Taylor

Bradley, Jared Marshall

Brand, Alexander Matthew

Breeden, Kevin Patrick

Brehmer, Erin Joyce

Breuer, Maria Lorraine

Brezina, Katelynn May

Britt, Keosha Marie

Brogan, Katie Marie

Bronk, Mary Elizabeth

Brooks, Matthew Michael

Brooks, Renee April

Brousseau, Hannah Celeste

Brown, Abbigale Rose

Brown, Brianna

Bryant, Nikolina Ye‐Eun

Buchholz, Desiree Jo

Buchmann, Hannah

Buetow, Byrgen Siri

Buhl, Cole

Burbank, Brady Thomas

Burke, Alannah Dannielle

Burno, Rachel Kay

Burns, Rachel Jane

Bush, Dylan James

Bush, Madison Anne

Cahill, Cayden Christopher

Calder, Kayla Marie

Campbell, Maddie

Carlin, Cheyanne Cecilia

Carlin, Grace Elizabeth

Carlson, Damon James

Carlson, Hannah Marie

Carlson, Katie Jean

Carlson, Rachel Rose

Carrasco, Ariana Marta

Carroll, Elizabeth Anne

Carson, Courtney Nicole

Casey, Payton Lynn

Castrogiovanni, Nathaniel

Cayo, Courtney Marie

Challes, Ashley JoAnn

Chase, Riley

Chelius, Thomas Jurgen

Chrisler, Christian Lawrence

Christensen, Scott Everett

Christianson, Amanda Lynn

Coble, Micayla R.

Coe, Alexander Robert

Coles, Brook Lee

Collins, Robyn Annette

Cook, McKenna Renee

Cornelius, Andrea

Cornelius, Charles

Cory, Ashlyn Rose

Cristina Veloso Lima, Gabriella

Crneckiy, Anne Froehlich

Cruz, Connor James

Dabill, Hannah Irene

Dagastino, Julianna Louise

Dahl, Corynne Anna

Dallman, Mason Jeffery

Damp, Chantell Rose

Danielson, Abigail Grace

Dappen, Emily Rae

Dassow, Hannah Elizabeth

Davidson, Chase Matthew

Davidson, Kathryn Jean

Davila, Daniel D'ablo

Davila, Violet Rose

Decker, Aidan Rose

Deckert, Kayla Rae

DeGroat, Emma Lynn

Delgado, Paige Hammersmith

Delzer, Hannah Shelby

Deneau, Emma

DeRoy, Connor John

DeSouza, Haley Lee

DeVoe, Heather Ann

deVries, Daniel Joshua

Deyot, Zachary Lee

Dickison, Gabrielle Jean

Diersen, Magdala

Dietrich, Adrianna Jo

Dobbs, Ann Marie

Dolton, Naomi LaDean

Donahue, Adalee Maise

Donica, Grace Marie

Donkers, Chester Elliott

Dooher, Kayia Lauren

Dornbush, Margaret Jane

Dose, Gabrielle Jolee

Doty, Jessie Lynn

Douglas, Jack Martin

Dove, Tyler Timothy

Dovre, Luke Andrew

Drankiewicz, Taylor Elizabeth

Drebenstedt, Patience Olivia

Duellman, Dorisa Rose

Dupre, Bridget Mary

Eberhardt, Ethan John

Ebert, Olivia Faye

Eicher, Grace Mary

Eisch, Samantha Ann

Elliott, Megan Rose

Ellis, Diane Katherine

Engel, Mitchell G.

Engerman, Jessica

Erdmann, Jack Thomas

Erickson, Christine Marie

Erickson, Jake Samuel

Erickson, Sarah Marlene

Erickson, William Stewart

Evanoff, Amelia Claire

Fall, Tayler Jean

Feldt, Megan Elizabeth

Fellenz, Samantha Morgan

Ferkans, Brenden Scott

Fern, Sarah Marie

Fields, Kaitlyn Larie

Fields, Sarah Beiping

Filbert, Kayla Marie

Fisher, Gianna

Fluno, Collin Harrison

Flynn, Sarah Elizabeth

Foerster, David Jon

Fogelberg, Madison Nicole

Foley, Jennilee

Foley, Michaela Marie

Forliti, Isabella Joy

Formanek, Danielle Christine

Formanek, Joseph James

Forseth, Rachel Amanda‐Mae

Frahm, Allyssa Yvette

Francis, Lucy

Frank, Jake M.

Frederickson, Ellisa Rose

Fredlund, Andrea Lynn

Freeman, Pilar Marie

Frie, Alexander Kyle

Fritsch, Breanna Louise

Froehle, Rose Victoria

Frokjer, Lauren Barbara

Fuerstenberg, Marissa Jean

Gallion, Ryann Robert

Garcia, Adalia Lee

Gareis, Tori Ann

Garhofer, Kathryn Anne

Gawlik, Kaylin Elizabeth

Getting, Paige Marie

Gilbert, Madeline Nicole

Gilbraith, Kiana Marie

Giles, Sarah Ann

Gillen, Allyson Noel

Gilles, Hillary T

Gillis, Jessica Rose

Goehring, Bailey Jo

Goetsch, Fallon Jean

Goetz, Kendra

Gohlke, Emma June

Goldbeck, Dakota Thomas

Gonzalez, Miranda Elizabeth

Goulet, Renee Maria

Graff, Lucas Norman

Granroth, Taylor Lynn

Grant, Connor Louis

Graven, Shawn Edward

Grefe, Jacob Albert

Gregoire, Paige Eleanor

Gregor, Joseph William

Grenier, Rhiannon Faith

Grimm, Grace Marie

Grimm, Jacob Michael

Gronholz, Olivia Kate

Groth, Ashley

Gruendemann, Erica Marie

Gruhlke, Summer Jean Jasmine

Grundhauser, Nicholas Charles

Guenther, Amanda Renee

Guenther, Jesse Sarah

Guinn, Kimberly

Gumz, Janessa Joan

Gundeck, Jack Thomas

Gundeck, Nina Jeanne

Gunderson, Jamie John

Gustafson, Emily

Haase, Marie Elizabeth

Hallberg, Olivia Hope

Hamilton, Fiona Merriwether

Hamilton, Sheyenne Marie

Hammack, Marlie Jean

Han, Bowen

Hand, Megan Grace

Hanson, Aylah Marie

Harelstad, Alexia Jade

Harmon, Alyssa Joyel

Harmon, Jestin Stuart

Harren, Sierra Kaylin

Harris, Briggan Rose

Harrison, Conner Lyon

Hart, Sabrina Jo

Hartzell, Taylor Paige

Hassle, Collin

Hatch, Catherine Rose

Hatch, Madeline Claire

Havemeier, Hannah Christine

Hayward, Delaney Vanessa

Hazelroth, Clare Marie

Heath, Carson Leroy

Heavner, Clarissa Joan

Heffley, Leah Killingsworth

Hegy, Colleen Scanlan

Hehr, Alan

Heitmann, Willy Orrin

Hellegers, Natalie Jeanette

Helms, Hanna Nicole

Hemming, Madison Kay

Hendren, Kyle Vincent

Hentsch, Camie Paige

Her, Autumnmae Gao Ntxheng

Herman, Jennifer Susan

Hermersmann, Maggie LeighAnn

Herrick, Spencer James

Herzfeldt, Brittany C.

Hetke, Serenity Rachel

Heussner, Kiara Angelic

Hibbert, Gretchen Marie

Hickey, Ryan John

Hiebert, Jessica Theresa

Higgins, Grace Carolyn

Hildreth, Samantha J.

Hill, Justin John

Hill, Katie Marie

Hines IV, Wallis Gartside

Hines, Zachary Isaac

Hintz, Krista

Hintz, Lauren Luree

Hira, Samuel Ely

Hodd, Amy Elizabeth

Hoff, Callie Cleone

Hoff, Nicholas John Fredrick

Hoffman, Emily Louise

Hoffman, Scott

Hoffstatter, Eric William

Hohrman, Gretchen Marie

Holst, Emma Jane

Holte, Justina Grace

Holtz, Ava Simone

Honkanen, Dayton James

Hoople, Taylor Yvonne

Horgan, Benjamin William

Horn, Kendyl Marie

Horner, Megan Marie

Houfer, Shelby

Hubbard, Brady Michael

Hubble, Cassandra Nicole

Huber, Lilian Louise

Hubing, Holly Irene

Hudy, Danielle Helaine

Huebscher, Jason James

Huggins, Xianna R.

Hults, Karl

Human, Grace May

Humphreys, Helena

Hunte, Faith Emily

Hurst, Grace Abigail

Huschka, Charles Winter

Huschka, Lauren Elizabeth

Huseonica, Helena Louise

Huseth, Hailey

Husom, Hannah Aileen

Ingli, Amber Lee

Isken, Breanna Rebecca

Iverson, Erica Sue

Jackson, Taylor Renee

Jacobson, Erika Teagan

Jacobson, Nikolas Keith

Jacoby, Zachary Logan

Jahns, Makayla

Janiak, Jada Christine

Jansen, Kyra Ann

Janus, Joseph Daniel

Jaworski, Emma Denae

Jewell, Katie Anne

Johnson, Brady Todd

Johnson, Dakota Bradley

Johnson, Elise Victoria

Johnson, Grace Elizabeth

Johnson, Kathryn Reynolds

Johnson, Kiana Kay

Johnson, Louis Alexander

Johnson, Olivia Rose

Jones, Alexander Kourosh

Jones, Briana

Jones, Kayler Ann

Jones, Mercedes Desiree

Joslin, Joel Robert

Jossart, Sierra Lynn

Juarez, Eileen

Justice, Carter Robert

Kaari, Bridget Lucille

Kabara, Brooke Lauren

Kaegi, Lydia Perle

Karpicke, Alex James

Karpinski, Jennafer Joy

Kassulker, Kyle Reine

Kaur, Jasmine

Kayfes, Jacob Michael

Kaz, Raeanne Marie

Keenan, Eryn Catherine

Keilen, Ellie Jean

Kelly, Alyssa Marie

Kelly, Jack Christian

Kerrigan, Keanna Rose

Kewin, Kaylee Jasmek

Kichler, Carly Julianna

Kiel, Taylor Chantelle

Kinnaird, Alison Marie

Kirschbaum, Corey Franklin

Kizewski, Meagan

Kjome, Claire Elizabeth

Klobucnik, Kayla Ann

Klopp, Jarrod Stephen

Koeppel, Katie A.

Koester, Emily Susan

Koha‐Jallah, Rayveen Somond

Kohler, Andrew Michael

Kolar, Katerina Maria

Kolbeck, Elise Laura

Kollander, Jordan Michelle

Kolzow, Katerina Verona

Kons, Alivia

Koren, Jessica Marie

Korkowski, Robert Joseph

Kowalski, Peyton Ren

Kramer, Parker James

Kroening, Alexis Elizabeth

Kronschnabel, Nicholas

Kulvich, Kayla Ann

Kunde, Marissa Mae

Kuntz, Mallory Ann

Kupka, Emily Ann

Kurtzweg, Tanner

Kvalheim, Kristen Daniel

Lahr, Christian Frederick

Laing‐Taylor, Lucas

L'Allier, Sara Janine Smith

Lamberty, Alexa Marie

Lanegran II, Joanne Lillian

Larsen, Siobhan Kay

Larson, Mariama Kim

Latterell, Sydney Rebecca

Laub, Kaelin Marie

LeBlond, Catherine Ray

Ledvina, Lillian Julia

Lee, Pa

Leemon, Tracy Megan

Lent, Sarah

Leong, Sophia Rene

Leroux, Emily Therese

Levanetz, Claire Judith

Leverty, Alexis Kay

Lewis, Aaron James

Lewis, Emma Kay

Lezotte, Joseph Michael

Lindau, Ella Shay

Lindgren, Brendan Conrad

Lindquist, Owen

Linkert, Savannah Lynnore

Linnell, Bryce Edward

Littleton, Kristen Kay

Lois, Megan Elizabeth

Lokker, KayLee Bernadette

Longway, Julia

Lowell, Jack Fletcher

Loy, Shane Robert

Luangrath, Joseph Maynard

Luberda, Emily

Luttrell, Dawson Paul

Lyman, Leah Kristine

Lyons, Joelle Nicole

Lysongtseng, Lykasha

Lytle, Jacob Ryan Mason

Mack, Jared Evan

Mackey, Kyle Evan Miltz

MacNeil, Ian Patrick

Macpherson, Emily Grace

Madigan, Carson David

Magdanz, Jessica Louise

Maher, Matthew Michael

Maier, Zachary Jeffrey

Majors‐Culp, Faith Mary

Malinowski, Adam Jeffery

Manning, Karin

Marble, Gretchen Faith

Marcon‐Toutant, Hayley Michelle

Marczak, Dylan Jacob

Marion, Emalie Marie

Markowski, Hannah Katherine

Marshall, Bailey Anna

Marx, Megan R.

Mason, Haley Lynn

Massie, Emily Ann

Mattson, Max Bernard

Matz, Stephen James

Matzek, Owen William

Maypark, Kasey Earlene

McAllister, Casie Rae

McCafferty, Nicole

McCorkell, Keegan William

McCrady, Katherine Mary

McDonald, Noelle Amanda

McDougall, Natasia Valerie

Mcgee, Ashley Nichole

McRoberts, Sean Thomas

Meidl, Colin Phillip

Meihofer, Blake John

Meinert, Lexyss Lynn

Mercer, Kevin Gerard

Mercer, Lindsey A.

Mercer, Vanessa Hope

Meyer, Dani Marie

Meyer, Marcus Anthony

Michel, Jami Lynn

Mickelson, Lyndsey Joyce

Mikkelsen, Grace Elaine

Miller, Crystal Ann

Miller, Ernest John

Miller, Kelsi

Milton, Kathryn Marie

Minder, Melissa

Mode, Stephenie Jane

Mohrland, Madalyn Nicole

Monaghan, Daniel Thomas

Monroe, Chandler Evan

Monson, Karina Lea

Moonen, Emma Angela

Moor, Jessica Ann

Moris, William Ernest

Morrison, Kassandra Lynn

Morse, Kaylee Elizabeth

Moseley, Rachel Lin

Mossuto, Madeline Virginia

Mroczenski, Katlynn Ann

Mueller, Lauren Ann

Muerhoff, Landon Ross

Muller, Geraldine Ruth

Munch, Hannah Grace

Munneke, Jordyn Marie

Murphy, Lillianna Faith

Musselman, Kaitlyn Alexandra

Nagel, Grace Ann

Nahkala, Erika Elizabeth

Nanez, Renee Lynn

Nauber, Jordan

Nauss, Jackson Liam

Nelson, Carlie Brooke

Nelson, Lacey Rose

Nelson, Natalie Lynn

Nelson, Paige Raeann

Nettell, Kaitlin Rose

Nguyen, Mor Chia

Nicolai, Amy

Niebur, Alyson Nicole

Noble‐Meraz, Alexis Marie

Nonemacher, David Wesley

Nutzmann, Alex Robert

Obasi, Phanice Mogutu

O'Bryan, Brenden Michael

Odden, Daniel Oliver

Olakunle, Ezekiel Kevin

Oleson, Ashley Carol

Olinger, Mariah

Olive, Maxwell James

Olsen, Timothy Paul

Olson, Amy Rachel

Olson, Colton Francis

Olson, Erin Adele

Olson, Kirah Lynn

Olson, Madeleine Sinclaire

O'Malley, MeShaun Delores

Oradei, Alia Marleen

O'Reilly, Cristina Grace

Osman, Ali

Osmond, Delaney Erin

Ostroviak, Katherine

Ostrowski, Evelyn Lee

Oswald, Mitchell Seth

Ott, Jacob Alan

Otto, Jack Emmett

Pace, Frances Ruth

Pacheco‐Hernandez, Jennifer

Pahl, Alex Jordan

Palazzo, Joshua Michael

Palmer, Elisabeth Margaret

Palmer, Haley Mae

Palumbo, Emily Suzanne

Pankow, Shauna Mae

Panning, Kathryn Virginia

Park, Chanhee

Parker, Lexi Mae

Pass, Paige Marjorie

Patterson, Robert

Pattock, Emma Rose

Paulson, Emilee Healing

Paulson, Kevin Michael

Pearson, Rachel Joy

Pechacek, Gabrielle Rosa

Peck, Sidney William

Pederson, Emily Margret

Pescinski, Kaitlin Elise

Petersen, Grace

Peterson, Breanna McKay

Phan, An D.

Philips, Samantha Marie

Phillips, Bryce William

Pierson, Alexandra Michelle

Pittsley, Leo Isaac

Place, Peter Gordon

Podmolik, Callie Jo

Poncelet, Mary Elizabeth

Poulos, Madeline Joy

Priester, Rachel Lauren Hope

Prissel, Emily

Proehl, Madison Clarise

Proehl, Matthew Allen

Pundsack, Juliana Ellen

Putnam, Jolie Rose

Quade, Deanna

Quagliana, Stephanie

Quinones, Amber Marie

Qureshi, Emmarah

Racheli, Desdamona Tisha Bueno

Ragsdale, Macy Elyse

Rappaport, Chapin Isak

Redepenning, Rachel Ann

Rehm Jr, Burton Anthony

Rein, Trevor Jason

Reineke, Stephen Michael

Rerick, Isabella O'Neill

Rice, Gabrielle Rene

Ricker, Dylan Lucius

Rieken, Tristan

Rielly, Megan Elizabeth

Ries, Clairissa C. C.

Ries, Rebecca Kaitlyn

Rietveld, Anna Rebecca

Riley, Aaron William

Riley, Owen Thomas

Risius, Ryan Matthew

Rivard, Lauren

Rivard, Zeb Richard Gerald

Rivera, Elizabeth

Rivers, Amari

Rizzo, Linnea

Robarge, Thomas

Robbins, Haiden

Robertson, Cally Christine

Robertson, Kimberly Ann

Robinson, Josie Marie

Rodgers, Natalie Kaye

Roever, Daniel A.

Rogall, Russell David

Rohman, Kacey

Roman, Nicole Katherine

Rosich, Jelena

Ross, Daniel Stephen

Ross, Grace Voge

Rothe, Janae Christine

Rudolph, Alayna Barbara

Ruen, Ashlyn Elisabeth

Russ, Marie E.

Rutten, Elizabeth

Saeed, Amal M

Saemrow, Judd Thomas

Sampson, Josie Clare

Sandekian, Sophia Grace

Sanders, Kara Lee

Savage, Grace Collette

Saxon, Sophia Eden

Schaefer, Alaina

Schalk, Alexis Kathleen

Schillo, Cory Edward

Schluttner, Jordanna Nicole

Schmidt, Alexis

Schmidt, Avery Elizabeth

Schmitt, Lauren Marie

Schober, John

Schrank, Eva Lindsey

Schreiber, Joelie Mae

Schubring, Katelin Margerite

Schult, William Riley

Schultz, Kyle Justin

Schulz, Camryn Anthony

Schulz, Nicole Marie

Schumacher, Catherine

Schuster, Madisyn Debra

Schutz, Riley Nelson

Schwanke, Samantha Mary

Schwartz, Christopher Thomas

Scott, Stephany Amber

Seefeldt, Allyson Marie

Seeger, Alec

Sefcik, Ali Marie

Seidl, Breanna Rose

Sell, Kailey

Selness, Michael Scott

Selness, Samantha Mary Lee

Semmen, Josephine Carle

Serre, Brandon Adelore

Severson, Caitlyn Marie

Severson, Morgan Kaye

Sforza, Deanna

Shamrock, Grace Elizabeth

Shannon, Rory

Shaw, Teague

Shenouda, David Sameh

Sherr‐Nelson, Flora

Shirley, Kaitlyn Nichole

Shock, Alice Leigh

Sigl, Shawna Jade

Silva, Anthony William

Simones, Kaitlyn

Simpson, Joseph

Simpson, Katie

Sipiorski, Samuel Lambert

Sisneros, Alicia Michelle

Sisneros, Savina Catherine

Skabroud, Camryn Lynn

Skibbie, Josephine Laura

Skog, Raelyn Marie

Smelter, Alison Kae

Smith, April B.

Smith, Catherine Elaine

Smith, Elizabeth Ann

Smith, Grace Margaret

Smith, Grant Thomas

Smith, Madeline Jean

Sokol, Zachary Prosper

Solberg, Gabriel Allan

Sommers, Alexa Michelle

Sowieja II, John Leonard

Spaeth, Luke Michael

Spradley, Nicholas Ryan

Springman, Reilly Jo

Stachowski, Natalie Ann

Standly, Bryan James

Staska, William Robert

Staudt, Johnathon

Stecker, Hayden Wayne

Stedman, Derek Michael

Steffen, Cole

Steidl, Kennedy

Stenzel, Samantha

Stern, Michael Joseph

Stewart, Allison Laverne

Stober, Rebecca Lillian

Stonemark, Austin Michael

Stout, Hannah Elizabeth

Stremcha, Katherine Margaret

Struthers, Hailey Ann

Stumpf, Sophia

Sundravel Balamurugan, Arjunbala

Sutherland, Bethanie Katherine

Sutton, Jayne Brytani

Swanson, Andrew James

Swanson, Emily Lynn

Symond, Alexis Karla

Taylor, Mackenzie Irene

Teymurlu, Mahammadjamal

Thao, Payton Chu‐Yi

Thiele, Margurite Inez Suzanne

Thieschafer, Angela

Thompson, Marisa Kay

Thomsen, Alex Christopher

Thornton, Taylor Joy

Thull, Bricarah Storm

Tido, Stacy Gabriel

Tietz, Heath Andrew

Toensing, Jessica Jean

Toland, Melissa Alexandra

Tollakson, Cassandra Lynn

Tonsager, John Simon

Torbert, Natalie Ann

Torkelson, Kora Ann

Traynor, Jacob William

Trevis, Alaina Renee

Truszinski, Joseph Michael

Turbeville, Jillian Jeanette

Udulutch, Emily Rose

Ullerup Mathers, Ellen

Van Blaricom, Ryan Richard

Van Ermen, Emma Marie Hatsuko

Vance, Micah Key

Vande Kamp, Logan

Vanden Branden, Hailey Anne

Vanderhye, Kaliopi Anastasia Zoe

Venzke, Caleb Matthew

Vetterkind, Camille

Villneauve, Rachel Mae

Vinje, Shawn

Voelker, Emily Ann

Voigt, Braden John

Vold, Bailey

Volk, Katelyn Renee

Voss, Morgan Elizabeth

Voye, Hannah Grace

Vue, Billy Gi

Vue, Pachia

Walker, Amber Marie

Walker, Destiny

Wallace, Kylee Marie

Walsh, Tori Cheyanne

Walt, Micah Peter

Walters, Haley Marie

Wampler, Shelby Rose

Wandtke, Mikayla Jo

Wanous, Kyle Michael

Ward, Emilee Jean

Warlof, Jack Michael

Warner, Sydney Mychael

Warren, Madison Joy

Watson, Skylar Lynne

Weaver, Jon Todd

Weber, Anika Dee

Weid, Madeline Rebecca

Weiler, Breanna Eve

Weinberger, Olivia

Welch, Emma Elizabeth

Welnetz, Zoe Caitlyn

Welsh, Nathan Glenn

Weltzien, Curtis Keith

Wendt, Kaylee JoAnna

Wenz, Emily Marie

Werdin, Molly Irene

West, Lucas John

Weyer, Kaitlyn Marie

Weyer, Katie Lynn

Whaley, Alicia Nicole

Whipple, Caitlyn Danielle

White, Lauren Nicole

Wichman, Kailey Lyn

Wille, Joan Lynn

Willett, Andrew Eric

Williams, Destiny Michelle

Williams, Grace Elizabeth

Wogahn, Abigail Grace

Wolf, Desiree Ericka

Woll, Joshua Thomas

Wolman, Addison Lee

Wood, Brooke

Wood, Maya Nichole

Worm, Rachel Marie

Wright, Julia Dianne

Wright, Zach Collin

Wussow, Colin Ron

Xiong, SieQoua

Xiong, Zong

Yang, Jonathan Shia

Yang, Julie Dluabci

Yang, Maisee Nancy

Yang, Txee Cynthia

Yokiel, Molly

York, Sydney Nicole

Young, Maria Jane

Youngren, Skylar Faye

Zacharias, Payton Alura

Zarling, Miriam Anna

Zaspel, Alyssa Michelle

Zeman, Jenna Anne

Zentzis, Lydia

Zimmer, Grace Ann

Zitnak, Benjamin

Zmolek, Abigail Jae

Zobrist, Madison Alene

Zylla, Brady Richard