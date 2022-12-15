UWRF fall commencement set for Dec. 17

A total of 385 UW-River Falls students are expected to graduate this fall and winter, according to the registrar’s office. The fall 2022 commencement is scheduled at 10 a.m. Saturday, Dec. 17, in the Falcon Center.

For further information, visit the website uwrf.edu/commencement.

Students graduating include:

Aguilar, Crystal

Aguilar, Kimberly Beth

Ampe, Rachel Adamae

Anderson, Blake

Anderson, Thomas Nathaniel

Arndorfer, Kolton James

Ashauer, Abby

Auge, Elizabeth Marie

Axelrod, Jaden

Axiotis, Kendra Jordyn

Back, Leanne L.

Bacon, Zachary Chase

Badger, Ethan

Bailey, Allison Lee

Bale, Tristan

Bass, Brittany Christine

Beckman, Lauren Jo

Bentz, Kaitlyn Nicole

Berge, Kathryn Ellen

Bestul, Noah Howard Carl

Beyler, Weston Marley

Bibeau, Cora Rose

Biggs, Declan

Bloohm, Helena

Borchert, Erin Marie

Bosaaen, Shailyn Marie

Bosshart, Madison Marie

Bourget, Emily Jane

Boyea, Bryce Alexander

Brenner, Hailey

Brist, Mitchell Keyes

Budrow, McKenzie Dawn

Burk, Maizy Jo

Burkhardt, Kyle

Burnside, Katrina Lynn

Burtman, Eric Raymond

Buzay, Blake Ashley

Cacka, Alexandra Rose

Camerer, Kayley

Carlson, Caitlin

Carlson, Joseph Don

Carothers, Brooke Elizabeth

Carsley, Caitlin

Castro, Eva

Chambers, Olivea Julianne

Chelmo, Arron

Christensen, Carter Edward

Christians, Kendra Jane

Conniff, Kathryn Elizabeth

Conway, Shaine Francis

Courteau, Mikayla Virginia

Crowe, Phoebe Day

Curtis, Kathleen Nurmi

Dachel, McKenzie Eva

Daechsel, Brianna Marie

Dahler, Ashli Ruth

Davis, Kayla Jo Effie

Delgado, Victor

Dodge, Ana Paulina

Dolney, David Milton

Domke, Brianna Jo

Dorame, Sean Phelan

Draeger, John

Dusek, Benjamin Henry

Dwyer, Skyler Stephen

Eckstrom, Jayden Kathleen

Eder, Logan Michael

Edwards, Joshua Michael

Ekholm, Emily Rose

Elam, Samantha Allison

Ellerbrock, Jacob

Elliott, Maxwell Steven

Ellison, Jenny Lou

Ensign, Mark William

Evasco, AubreyMarie O

Eversman, Jenna Paige

Fagerlie, Ciarra Rae

Fagerlin, Makayla L

Fallon, Mary Catherine

Feidt, Samantha Ellen

Ferguson, Kayla May

Flaherty, Dawson James

Fleming, Angelina Rose

Frahm, Allyssa Yvette

Freye, Anastasia Mae

Fruchey, Kalista Noelle

Fuchs, Sara Marie

Fuhr, Scallia

Garcia, Adalia Lee

Gaudry, Nickolas Jason

Gauper, Samuel John

Geraets, Micheyla Anne

Gillard, Brianna Eleanor

Girdeen, Avery Paul

Givens, Jessica Beth

Goulet, Renee Maria

Grinde, Taylor

Groskopf, Madeline Rose

Grothe, Rachel Sarah

Gunderson, Jamie John

Gurrath, Amber Lynn

Haigh, Stevie Jonlyn

Halligan, Austin

Handland, Isaac James

Hansen, Carl Jerome

Harms, Kyleen

Harper, Monica Noel

Harriman, Rachel Marie

Haugen, Marissa Sue

Haumschild, Morgyn Jade

Hayek, Chastidy Clair

Heath, Carson Leroy

Hensley, Austin Lewis

Her, Veisey Luckie

Herfindahl, Grant Michael

Herzog, Amanda Elizabeth

Heussner, Kiara Angelic

Hewitt, August Stephan

Hiebl, Nicholas James

Hilo, Sara Grace

Hines, Tatyana Laura

Hines, Zachary Isaac

Hinsch, Samuel Ray

Hintz, Kourtney Rae

Hohmann, Andrew John

Holt, Abbigail Kay

Hooper, Alex Jon

Howard, Karly Marie

Hufnagle, Sydney Lynn

Huling, Ryan

Indehar, Madeline Rose

Iverson, Bryna Laura

Jensen, Benjamin James

Jensen, William Soren

Jirik, Meghan Rose

Johnson, Aaron Roger

Johnson, Alayna Grace

Johnson, Caleb Scott

Johnson, Claire Sylvia

Johnson, Jocelyn Mae

Johnson, Nathan Lee

Jones, Brooke Alexandra

Jordan, Andrew

Jorgensen, Emma Mae

Juckem, Karissa Amanda

Justinger, Gemma Jade

Kainz, Kyla Paige

Kamara, Emmanuel Michael John

Kealoha, Antoin Akeem

Kearney, Samuel James

Kelley, Shelby Jo

Kelly, Kassandra Paulette

Kelzer, Claire Marie

Kendall, Madelyn Olivia

Ketcham, Alexis

Khan, Zuhayr Irfan

Kinnaird, Alison Marie

Kirchner, Ashton Lynn

Kirscher, Nicole Judith

Kleinschmidt, Austin

Klinkner, William Spencer

Kobs, Jacob

Kohlbeck, Emma Jae

Kolbeck, Alexander Scott

Koll, Kendall Grace

Kolo, Emma Jo

Kororll, Lindsey Lynette

Kostelecky, Aaron William

Kreif, Isabelle Christine

Krokstrom, Dahlia Rose Balow

Krsiean, Elizabeth Ann

Krueger, Madison Rae

Kuechenmeister, Trent Michael

Kupczak, Tyler

Kurth, Samuel Thomas

Langer, Allison Ann

Larson, Bailey Rose

Larson, Breanna Marie

Larson, Mariama Kim

Laux, Morgan Lynn

Lebal, Orianna Nannette

LeBlond, Catherine Ray

Ledman, Zach

Lee, Pa

Lemunyete, Merit Naiboku

LePage, Audra Beatrice Hagen

Lepper, Peter Wayne

Lindquist, Greta Helene

Linn, Megan Juanice

Lo, Precious

Loftus, Levi Daniel

Lokker, Ali Jo Ann

Lorenzi, Kalea Megan

Lund, Jurney Taya

Lund, Rebecca Ann

Mackie, Kassidy Lee

Maier, Alissa Marie

Manak, Taljit

Martin, Jessica Rose

Mathisen, Sarah Anne

McKern, Conner Michael

McMillan, Corrine Maline

McPeters, Mackenzie Jo

Mecl, Joshua Thomas

Menier, Ryan

Mercer, Lindsey A.

Merrill, Christene Arlene

Middleton, Cassandra Lee

Milano, Kathleen Lucille

Miller, Anna Marie

Miller, Coriena Abigal

Miller, Jade Grace

Miller, Julia Rose

Miller, Scott Russell

Milner, Linnea Michelle

Misselt, Ashley Lynne

Monson, Paige Rose

Moore, Eli Abram

Morales, Jaqueline

Morrison, Rebecca Paige

Mount, Ryan Jacob

Mullen, Taylor

Mullins, Kristina Lee

Murphy, Alexander Benjamin

Murray, Moya Bishop

Myers, Emily E

Myers, Kina Patricia

Nafe, Alexander William

Nelson, Jonathan J

Neperud, Aaron Christopher

Nestel, Alexis Marie

Neuman, Hannah Marie

Neupert, Kaylee Elen

Niemann, Kolton Keith

Nordberg, Ryan James

Norton, Carley

Noyce, Elizabeth Danae

Olakunle, Ezekiel Kevin

Olguin, Trinity Sabriel

Ollig, Sara Lynn

Olson, Annika Roseanne

Olson, Ashley

Olson, Dylan William

O'Malley, MeShaun Delores

Ott, Jacob Alan

Parham, Jonathan Gregory

Parisot, Justin Taylor

Patterson, Robert

Pearson, Jarett Daniel

Peterman, Morgan Ashley

Pfaff, Collin Thomas

Pfeifer, Robyn Marie

Phillips, Kennedy

Piotter, Leah Jo

Plagens, Anna Grace

Plaszcz, Brook Judy

Poncelet, Josephine Ellen Sarah

Porten, Benjamin

Poshusta, Kelsey Lee

Potter, Rachel Ann

Price, Julie Marie

Price, Sidney James

Prokopiou, Marios

Pupeza, Emma Elizabeth

Putnam, Stanley Alexander

Quicksell, Benjamin Thomas

Quinton, Lacy Elisabeth

Rank, Ana N

Ratz, Michael

Reed, Abbie Helen

Reed, Jack

Rezac, Alyssa Elizabeth

Riemenschneider, Caleb Harold

Riggins, Cody

Rodriguez‐Santapau, Ricardo

Roe, Corinne Sharon

Rome, Ashley Ann

Rosen, Calvin Thomas

Roth, Riley Castle

Rother, Allie Jean

Royla, Lucie Nadja

Rudoll, Madilyn Victoria

Ruiz, Brian Timothy

Sachs, Mavis Emily

Sadorf, Kaylee Ann

Sanders, Isabella Rose

Schauer, Katie Lyn

Scheff, Hailey Jo

Scheunemann, Jaidan Olivia

Schlangen, Alyssa Marie

Schmidt, Ariel Madison

Schmidt, Tyler Joseph

Schmitz, Alyssa Ann

Schneider, Kieran Rae

Schommer, Mitchell Eugene

Schramel, Allie Jo

Schubring, Katelin Margerite

Schultz, Dakota Arthur Michael

Schwartzhoff, Abby Marie

Seif, Katie Scarlett

Seifert, Taylor Lynn

Sengbusch, Bryanna

Shati, Zachary Adam

Shekaran, Mira Caileen

Shreffler, Jack

Sikora, Jessica Anne

Silva, Anthony William

Simpson, Amy M

Skinner, Rachel Grace

Slezak, Alexandra Marie

Smith, Emma Justine

Smith, Keeley Renee

Smith, Mitchell Robert

Smith, Riordan Clifford

Snortheim, Jenna Marie

Sommerfeld, Nikolas Paul

Sonnentag, Kortney James

Sowinski, Macy Ann

Spreck, Gavin

Stafford, Aubrey Lynne

Stallmann, Ava Nancy

Stalsberg, Mikayla Abbe

Stange, Matthew

Stanze, Emily Joan

Starr, Ryan

Steege, Jonah Michael

Steele, Derek Joseph

Steinfadt, Miranda Marie

Stenske, Jesse Cole

Stevens, Thomas James

Stilen, Paige Elizabeth

Stinson, Blake Andrew

Stoffel, Jack Barton

Strassburg, Adam Lee

Stripe, Chloe Lynn

Sullivan, Theodore Samuel

Sundravel Balamurugan, Arjunbala

Swanson, Mikayla Catherine

Swanson, Nicole Sherrie

Sweetland, Jacob Stephen

Swenson, Faith Kaitlyn

Tappe, Cole Joseph

Thoennes, Megan Elizabeth

Thomas, Makena

Thomas, Zena M

Toutge, Amber Jean

Toutge, Andrew

Trzebiatowski, Carly Sue

Turner, Dominique D

Turnquist, Kristiana Balice

Ulrich, Thomas Joseph

Urban, Grant Gregory

Vanderwerf, Anastasia Marie

Vang, Claudia

Vang, Jaitel Kylia

Vang, Steven

Vitalis, Josiah Timothy

Wachter, Dylan Jeffrey

Walker, John Paul

Wanous, Kyle Michael

Warren, Madison Joy

Watson, Riley Hunter

Weis, Brenna Lea

Wenzel, Kylah Jacqueline Rose

Weyer, Kaitlyn Marie

Wheeler, Natalie Louise

Whipple, Erin Makenzie

White, Dasia

White, Michaela M.

Whitney, Brooke Marian

Wick‐Lambert, Abigail Rose

Wiger, Ashley Mae

Wingert, Coltin James

Wise, Caleb

Wisniewski, Joness Lynn

Wizceb, Cade W.

Woehnker, Katelyn Alyssa Joy

Wood, Victoria Lynn

Wrona, Nicole Marie

Xiong, Garrett Peexvwm

Xiong, Venus

York, Tracy

Zillmann, Richard Hermann

Zwiefelhofer, Olivia M.

Zwiener, Lauryn Lynn