UWRF fall commencement set for Dec. 17
December 15, 2022
A total of 385 UW-River Falls students are expected to graduate this fall and winter, according to the registrar’s office. The fall 2022 commencement is scheduled at 10 a.m. Saturday, Dec. 17, in the Falcon Center.
For further information, visit the website uwrf.edu/commencement.
Students graduating include:
Aguilar, Crystal
Aguilar, Kimberly Beth
Ampe, Rachel Adamae
Anderson, Blake
Anderson, Thomas Nathaniel
Arndorfer, Kolton James
Ashauer, Abby
Auge, Elizabeth Marie
Axelrod, Jaden
Axiotis, Kendra Jordyn
Back, Leanne L.
Bacon, Zachary Chase
Badger, Ethan
Bailey, Allison Lee
Bale, Tristan
Bass, Brittany Christine
Beckman, Lauren Jo
Bentz, Kaitlyn Nicole
Berge, Kathryn Ellen
Bestul, Noah Howard Carl
Beyler, Weston Marley
Bibeau, Cora Rose
Biggs, Declan
Bloohm, Helena
Borchert, Erin Marie
Bosaaen, Shailyn Marie
Bosshart, Madison Marie
Bourget, Emily Jane
Boyea, Bryce Alexander
Brenner, Hailey
Brist, Mitchell Keyes
Budrow, McKenzie Dawn
Burk, Maizy Jo
Burkhardt, Kyle
Burnside, Katrina Lynn
Burtman, Eric Raymond
Buzay, Blake Ashley
Cacka, Alexandra Rose
Camerer, Kayley
Carlson, Caitlin
Carlson, Joseph Don
Carothers, Brooke Elizabeth
Carsley, Caitlin
Castro, Eva
Chambers, Olivea Julianne
Chelmo, Arron
Christensen, Carter Edward
Christians, Kendra Jane
Conniff, Kathryn Elizabeth
Conway, Shaine Francis
Courteau, Mikayla Virginia
Crowe, Phoebe Day
Curtis, Kathleen Nurmi
Dachel, McKenzie Eva
Daechsel, Brianna Marie
Dahler, Ashli Ruth
Davis, Kayla Jo Effie
Delgado, Victor
Dodge, Ana Paulina
Dolney, David Milton
Domke, Brianna Jo
Dorame, Sean Phelan
Draeger, John
Dusek, Benjamin Henry
Dwyer, Skyler Stephen
Eckstrom, Jayden Kathleen
Eder, Logan Michael
Edwards, Joshua Michael
Ekholm, Emily Rose
Elam, Samantha Allison
Ellerbrock, Jacob
Elliott, Maxwell Steven
Ellison, Jenny Lou
Ensign, Mark William
Evasco, AubreyMarie O
Eversman, Jenna Paige
Fagerlie, Ciarra Rae
Fagerlin, Makayla L
Fallon, Mary Catherine
Feidt, Samantha Ellen
Ferguson, Kayla May
Flaherty, Dawson James
Fleming, Angelina Rose
Frahm, Allyssa Yvette
Freye, Anastasia Mae
Fruchey, Kalista Noelle
Fuchs, Sara Marie
Fuhr, Scallia
Garcia, Adalia Lee
Gaudry, Nickolas Jason
Gauper, Samuel John
Geraets, Micheyla Anne
Gillard, Brianna Eleanor
Girdeen, Avery Paul
Givens, Jessica Beth
Goulet, Renee Maria
Grinde, Taylor
Groskopf, Madeline Rose
Grothe, Rachel Sarah
Gunderson, Jamie John
Gurrath, Amber Lynn
Haigh, Stevie Jonlyn
Halligan, Austin
Handland, Isaac James
Hansen, Carl Jerome
Harms, Kyleen
Harper, Monica Noel
Harriman, Rachel Marie
Haugen, Marissa Sue
Haumschild, Morgyn Jade
Hayek, Chastidy Clair
Heath, Carson Leroy
Hensley, Austin Lewis
Her, Veisey Luckie
Herfindahl, Grant Michael
Herzog, Amanda Elizabeth
Heussner, Kiara Angelic
Hewitt, August Stephan
Hiebl, Nicholas James
Hilo, Sara Grace
Hines, Tatyana Laura
Hines, Zachary Isaac
Hinsch, Samuel Ray
Hintz, Kourtney Rae
Hohmann, Andrew John
Holt, Abbigail Kay
Hooper, Alex Jon
Howard, Karly Marie
Hufnagle, Sydney Lynn
Huling, Ryan
Indehar, Madeline Rose
Iverson, Bryna Laura
Jensen, Benjamin James
Jensen, William Soren
Jirik, Meghan Rose
Johnson, Aaron Roger
Johnson, Alayna Grace
Johnson, Caleb Scott
Johnson, Claire Sylvia
Johnson, Jocelyn Mae
Johnson, Nathan Lee
Jones, Brooke Alexandra
Jordan, Andrew
Jorgensen, Emma Mae
Juckem, Karissa Amanda
Justinger, Gemma Jade
Kainz, Kyla Paige
Kamara, Emmanuel Michael John
Kealoha, Antoin Akeem
Kearney, Samuel James
Kelley, Shelby Jo
Kelly, Kassandra Paulette
Kelzer, Claire Marie
Kendall, Madelyn Olivia
Ketcham, Alexis
Khan, Zuhayr Irfan
Kinnaird, Alison Marie
Kirchner, Ashton Lynn
Kirscher, Nicole Judith
Kleinschmidt, Austin
Klinkner, William Spencer
Kobs, Jacob
Kohlbeck, Emma Jae
Kolbeck, Alexander Scott
Koll, Kendall Grace
Kolo, Emma Jo
Kororll, Lindsey Lynette
Kostelecky, Aaron William
Kreif, Isabelle Christine
Krokstrom, Dahlia Rose Balow
Krsiean, Elizabeth Ann
Krueger, Madison Rae
Kuechenmeister, Trent Michael
Kupczak, Tyler
Kurth, Samuel Thomas
Langer, Allison Ann
Larson, Bailey Rose
Larson, Breanna Marie
Larson, Mariama Kim
Laux, Morgan Lynn
Lebal, Orianna Nannette
LeBlond, Catherine Ray
Ledman, Zach
Lee, Pa
Lemunyete, Merit Naiboku
LePage, Audra Beatrice Hagen
Lepper, Peter Wayne
Lindquist, Greta Helene
Linn, Megan Juanice
Lo, Precious
Loftus, Levi Daniel
Lokker, Ali Jo Ann
Lorenzi, Kalea Megan
Lund, Jurney Taya
Lund, Rebecca Ann
Mackie, Kassidy Lee
Maier, Alissa Marie
Manak, Taljit
Martin, Jessica Rose
Mathisen, Sarah Anne
McKern, Conner Michael
McMillan, Corrine Maline
McPeters, Mackenzie Jo
Mecl, Joshua Thomas
Menier, Ryan
Mercer, Lindsey A.
Merrill, Christene Arlene
Middleton, Cassandra Lee
Milano, Kathleen Lucille
Miller, Anna Marie
Miller, Coriena Abigal
Miller, Jade Grace
Miller, Julia Rose
Miller, Scott Russell
Milner, Linnea Michelle
Misselt, Ashley Lynne
Monson, Paige Rose
Moore, Eli Abram
Morales, Jaqueline
Morrison, Rebecca Paige
Mount, Ryan Jacob
Mullen, Taylor
Mullins, Kristina Lee
Murphy, Alexander Benjamin
Murray, Moya Bishop
Myers, Emily E
Myers, Kina Patricia
Nafe, Alexander William
Nelson, Jonathan J
Neperud, Aaron Christopher
Nestel, Alexis Marie
Neuman, Hannah Marie
Neupert, Kaylee Elen
Niemann, Kolton Keith
Nordberg, Ryan James
Norton, Carley
Noyce, Elizabeth Danae
Olakunle, Ezekiel Kevin
Olguin, Trinity Sabriel
Ollig, Sara Lynn
Olson, Annika Roseanne
Olson, Ashley
Olson, Dylan William
O'Malley, MeShaun Delores
Ott, Jacob Alan
Parham, Jonathan Gregory
Parisot, Justin Taylor
Patterson, Robert
Pearson, Jarett Daniel
Peterman, Morgan Ashley
Pfaff, Collin Thomas
Pfeifer, Robyn Marie
Phillips, Kennedy
Piotter, Leah Jo
Plagens, Anna Grace
Plaszcz, Brook Judy
Poncelet, Josephine Ellen Sarah
Porten, Benjamin
Poshusta, Kelsey Lee
Potter, Rachel Ann
Price, Julie Marie
Price, Sidney James
Prokopiou, Marios
Pupeza, Emma Elizabeth
Putnam, Stanley Alexander
Quicksell, Benjamin Thomas
Quinton, Lacy Elisabeth
Rank, Ana N
Ratz, Michael
Reed, Abbie Helen
Reed, Jack
Rezac, Alyssa Elizabeth
Riemenschneider, Caleb Harold
Riggins, Cody
Rodriguez‐Santapau, Ricardo
Roe, Corinne Sharon
Rome, Ashley Ann
Rosen, Calvin Thomas
Roth, Riley Castle
Rother, Allie Jean
Royla, Lucie Nadja
Rudoll, Madilyn Victoria
Ruiz, Brian Timothy
Sachs, Mavis Emily
Sadorf, Kaylee Ann
Sanders, Isabella Rose
Schauer, Katie Lyn
Scheff, Hailey Jo
Scheunemann, Jaidan Olivia
Schlangen, Alyssa Marie
Schmidt, Ariel Madison
Schmidt, Tyler Joseph
Schmitz, Alyssa Ann
Schneider, Kieran Rae
Schommer, Mitchell Eugene
Schramel, Allie Jo
Schubring, Katelin Margerite
Schultz, Dakota Arthur Michael
Schwartzhoff, Abby Marie
Seif, Katie Scarlett
Seifert, Taylor Lynn
Sengbusch, Bryanna
Shati, Zachary Adam
Shekaran, Mira Caileen
Shreffler, Jack
Sikora, Jessica Anne
Silva, Anthony William
Simpson, Amy M
Skinner, Rachel Grace
Slezak, Alexandra Marie
Smith, Emma Justine
Smith, Keeley Renee
Smith, Mitchell Robert
Smith, Riordan Clifford
Snortheim, Jenna Marie
Sommerfeld, Nikolas Paul
Sonnentag, Kortney James
Sowinski, Macy Ann
Spreck, Gavin
Stafford, Aubrey Lynne
Stallmann, Ava Nancy
Stalsberg, Mikayla Abbe
Stange, Matthew
Stanze, Emily Joan
Starr, Ryan
Steege, Jonah Michael
Steele, Derek Joseph
Steinfadt, Miranda Marie
Stenske, Jesse Cole
Stevens, Thomas James
Stilen, Paige Elizabeth
Stinson, Blake Andrew
Stoffel, Jack Barton
Strassburg, Adam Lee
Stripe, Chloe Lynn
Sullivan, Theodore Samuel
Sundravel Balamurugan, Arjunbala
Swanson, Mikayla Catherine
Swanson, Nicole Sherrie
Sweetland, Jacob Stephen
Swenson, Faith Kaitlyn
Tappe, Cole Joseph
Thoennes, Megan Elizabeth
Thomas, Makena
Thomas, Zena M
Toutge, Amber Jean
Toutge, Andrew
Trzebiatowski, Carly Sue
Turner, Dominique D
Turnquist, Kristiana Balice
Ulrich, Thomas Joseph
Urban, Grant Gregory
Vanderwerf, Anastasia Marie
Vang, Claudia
Vang, Jaitel Kylia
Vang, Steven
Vitalis, Josiah Timothy
Wachter, Dylan Jeffrey
Walker, John Paul
Wanous, Kyle Michael
Warren, Madison Joy
Watson, Riley Hunter
Weis, Brenna Lea
Wenzel, Kylah Jacqueline Rose
Weyer, Kaitlyn Marie
Wheeler, Natalie Louise
Whipple, Erin Makenzie
White, Dasia
White, Michaela M.
Whitney, Brooke Marian
Wick‐Lambert, Abigail Rose
Wiger, Ashley Mae
Wingert, Coltin James
Wise, Caleb
Wisniewski, Joness Lynn
Wizceb, Cade W.
Woehnker, Katelyn Alyssa Joy
Wood, Victoria Lynn
Wrona, Nicole Marie
Xiong, Garrett Peexvwm
Xiong, Venus
York, Tracy
Zillmann, Richard Hermann
Zwiefelhofer, Olivia M.
Zwiener, Lauryn Lynn
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